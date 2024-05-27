上質　花柄釦　アンティークレトロ　ヴィンテージ　ヨーロピアンブラウス

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#Ritz✈︎フォロー割り実施中！！◆フォロー様及びフォロー頂ける方のみ値引き交渉承ります◆#ご購入頂ける値段を提示下さい♪フォロー、コメントを頂きました方には値下げ可能額でありましたら対応したいと思いますので宜しくお願い致します。是非 #フォロー#コメント お待ちしております。【商品名】上質 クラシカル 花柄釦 ヴィンテージ ヨーロピアン ブラウス レトロ古着 ふるじょ 古着女子【商品情報】☑︎ブランド：-☑︎サイズ：L相当※ご購入にあたり詳しくは、平置き寸法にてご確認下さい。☑︎素材：ポリエステル100%☑︎状態：目立った傷や汚れはなく問題なく着用可能です。レトロブームにより人気沸騰アンティークレトロで非常に上品で可愛いらしく大変希少な当時のお品(^^)花柄のボタンをデザイン細部までこだわったディティールに暖かみ親しみを存分に感じるクラシカルで彩り加えた仕上がりになっております♪雰囲気抜群です◎豪華さレトロさを兼ね備えた１枚です♪ワイドパンツ スラックス タックパンツにタックインでモード、キレイめにも◎柄シャツ ヴィンテージ 昭和レトロ クラシカルコーデがお好きな方にもおすすめです◎韓国 韓流ファッション 古着ファッションから古着MIXや個性派ファッションスタイルなどにもマッチしおススメです(^^) ※詳しくは、平置き寸法をご参考にお願い致します。※申し訳ございませんが着画及び〇〇○㎝/〇〇㎏/大きい小さい等のご質問は、平置き寸法にてご確認下さい。☑︎平置き寸法着丈前側65.5㎝ 後側61.5㎝身幅52.5㎝肩幅39㎝袖丈57.5㎝素人採寸の為、誤差ご了承ください。★幅広い出品をしております。↓↓↓↓#Ritz一覧主に80's90'sポリシャツ柄シャツ ジャケットスニーカーなど出品していきます♪