coach ロゴ刺繍 フローラル Tシャツ

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商品詳細
5回ほど着用し洗濯もしております。首元のヨレや汚れはございません。撮影場所と光の関係で画像に曲線が入っていますが、実物は綺麗なオフホワイトです。【サイズ】総丈65cm着丈58cm肩幅40cm身幅47cm袖丈19cm柄・デザイン...無地カラー...ホワイト袖丈...半袖季節感...夏#coach#tシャツ#刺繍#花柄#レディース
http://narcologia.ru/goods/moped996168.html
http://narcologia.ru/goods/protein962834.html
http://narcologia.ru/goods/update698595.html
フローラル刺繍ロゴTシャツ/S/コットン/ホワイト/33867
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