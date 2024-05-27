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coach ロゴ刺繍 フローラル Tシャツ
商品番号 X92252273558
商品名

coach ロゴ刺繍 フローラル Tシャツ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

5回ほど着用し洗濯もしております。首元のヨレや汚れはございません。撮影場所と光の関係で画像に曲線が入っていますが、実物は綺麗なオフホワイトです。【サイズ】総丈65cm着丈58cm肩幅40cm身幅47cm袖丈19cm柄・デザイン...無地カラー...ホワイト袖丈...半袖季節感...夏#coach#tシャツ#刺繍#花柄#レディース
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