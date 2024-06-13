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ORCIVAL オーシバル　オーチバル　半袖ラウンドカラー綿シャツ　size1
商品番号 C44050947048
商品名

ORCIVAL オーシバル　オーチバル　半袖ラウンドカラー綿シャツ　size1
ブランド名 オーシバル
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Orcivalオーチバルのラウンドカラー半袖コットンシャツお色は白です。size1娘が数回着用しました。特に目立った傷や汚れは見当たりませんが、中古品になりますのでご理解の上ご購入お願い致します。平置き実寸肩幅　約38cm身幅　約48cm袖丈　約24cm着丈　約61cm素人採寸の為誤差はお許しくださいませ。素材···コットン綿100%丸襟ラウンドカラー白シャツワークシャツホワイトビショップBshop株式会社ボーイズオーシバルオーチバルミツバチルミノア無印良品ダントンなどお好きな方にも
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