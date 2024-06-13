ORCIVAL オーシバル　オーチバル　半袖ラウンドカラー綿シャツ　size1

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Orcivalオーチバルのラウンドカラー半袖コットンシャツお色は白です。size1娘が数回着用しました。特に目立った傷や汚れは見当たりませんが、中古品になりますのでご理解の上ご購入お願い致します。平置き実寸肩幅 約38cm身幅 約48cm袖丈 約24cm着丈 約61cm素人採寸の為誤差はお許しくださいませ。素材···コットン綿100%丸襟ラウンドカラー白シャツワークシャツホワイトビショップBshop株式会社ボーイズオーシバルオーチバルミツバチルミノア無印良品ダントンなどお好きな方にも