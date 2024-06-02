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【お値下げ】　コーチ　バッグ
商品番号 Q42415188147
商品名

【お値下げ】　コーチ　バッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,484 円
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商品詳細

数回の使用。キレイです。中も汚れ等ないです。ただ、下側の金具は使用感ありました。。。画像にてご確認ください。２way仕様。縦２３cm横３２cmマチ１４cm（多少の誤差はお許し下さい）長期保存の為、ショルダーにクセあり。使用しないので出品いたします。10,000円→9,500円→9,000円※お値段交渉、遠慮なくどうぞ(^^)
http://narcologia.ru/goods/mobilehome772443.html
http://narcologia.ru/goods/passivity449583.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming791492.html
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