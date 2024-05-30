ゲンテン　トスカ　お財布ショルダー(40558-50)

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商品詳細
gentenゲンテントスカ お財布ショルダー品番40558-50【商品情報】＊素材：牛革＊横幅（W）：19.5cm＊高さ（H）：12cm＊マチ（D）：2.5cm＊カードポケット数：8＊重さ：260g＊ショルダーベルト：～123cm※公式サイトから引用閲覧いただきありがとうございます。店舗にて定価26,400円にて購入しました。数回使用したため、小傷はございますので、気になる方はご遠慮くださいますようお願いいたします。また、クリームを塗ってお手入れしておりますので新品よりは艶、色の経年変化が少し進んでおります。2箇所傷あり(6枚目右上、7枚目ファスナーによる跡)ほかに見たい部分、お値段交渉等ございましたら気軽にコメントをお願いいたします。
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