シャネル　ネックレス　チェーン

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シャネルのネックレスだったのですが、トップを無くしてしまいました。カラー...ゴールド材質...K14(14金)装飾...装飾なし(チェーンネックレス)14Kと刻印があるので14金だと思います。ぼやけていますが渦巻きのような特徴的なデザインです。素人自宅保管となる為、ご理解頂ける方宜しくお願い致します。他にもアクセサリーを出品中です。おまとめでお安くなりますのでコメント下さいませ。