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シャネル　ネックレス　チェーン
商品番号 W77666408330
商品名

シャネル　ネックレス　チェーン
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 19,866 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シャネルのネックレスだったのですが、トップを無くしてしまいました。カラー...ゴールド材質...K14(14金)装飾...装飾なし(チェーンネックレス)14Kと刻印があるので14金だと思います。ぼやけていますが渦巻きのような特徴的なデザインです。素人自宅保管となる為、ご理解頂ける方宜しくお願い致します。他にもアクセサリーを出品中です。おまとめでお安くなりますのでコメント下さいませ。
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