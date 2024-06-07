シャネル　ネックレス　チェーン

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商品詳細
シャネルのネックレスだったのですが、トップを無くしてしまいました。カラー...ゴールド材質...K14(14金)装飾...装飾なし(チェーンネックレス)14Kと刻印があるので14金だと思います。ぼやけていますが渦巻きのような特徴的なデザインです。素人自宅保管となる為、ご理解頂ける方宜しくお願い致します。他にもアクセサリーを出品中です。おまとめでお安くなりますのでコメント下さいませ。
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