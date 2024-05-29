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e.m. イーエム★パールキャッチジルコニアルビー ピアス
商品番号 F31836790056
商品名

e.m. イーエム★パールキャッチジルコニアルビー ピアス
ブランド名 イーエム
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

e.m.イーエム　ピアスルビーのお色味ですが石の素材は不明です。お送りするのはピアス本体のみです。お箱、ギャランティカードご希望の方はプラス料金で同梱しますので購入前にコメントください。シルバー専用液でお手入れ済みです♡材質···シルバー
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