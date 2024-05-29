e.m. イーエム★パールキャッチジルコニアルビー ピアス

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商品詳細
e.m.イーエム ピアスルビーのお色味ですが石の素材は不明です。お送りするのはピアス本体のみです。お箱、ギャランティカードご希望の方はプラス料金で同梱しますので購入前にコメントください。シルバー専用液でお手入れ済みです♡材質···シルバー
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