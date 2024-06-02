美品 マルニフラワーカフェ マルチストライプ ハンモックバッグ

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商品詳細
掲載している商品は在庫がある為。匿名配送、受注確認後24時間以内に発送致します！カラー:マルチストライプ付属品:ラベルと保存袋素材:ポリエステルサイズ:W37cm,H40cm,取手:25cmコロンビアの職人が昔ながらの手織り機で、一枚ずつ丁寧に編上げたバッグは、U字型のハンドルに巻き付くロープ状のディテールがポイント。その温もり溢れる表情はもちろんのこと、A4サイズもすっぽり入る収納力や、手織り生地ならではの軽量さを叶えた、デイリーにぴったりな機能性を備えています。自宅保管となりますので神経質な方や完璧を求める方、少しでも気になる方はご購入をお控え下さい。海外製品のため個体差が出る場合があります。完璧を求められるの方は店舗でのご購入をお勧め致します。ご覧いただきありがとうございます！
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