日本製 トートバッグ 本革 レザー IBIZA イビザ レディース SJ1742

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BRANDNAME：IBIZA実寸マチ約14cm横 約32cm高さ約24cm素材：レザー※未表記CONDITION：USED※多少色褪せなどの使用感あり大人気！IBIZA社日本製トートバッグを入荷致しました。新品定価で買うより安く買いたい。古着ならではのセンスの良いこだわりの1品を探していたあなたへおすすめの商品となっております。当店では送料無料となっておりますので取引情報の入力お支払のみでOK！連絡をとるのが苦手な方でも簡単に取引を進めることができます。またお支払いただきましたら最短即日1~2日以内には発送予定ですのですぐに手にすることができます。当店の商品は古着を中心に扱っておりますのでほとんどの商品が1点ものとなっており売り切れになってしまうと二度と手に入らない可能性がありますのでご承知おきください！是非このアイテムを手に入れてあなたのファッションの幅を広げてあの人からオシャレだなと思われてワクワクしながら出かけてみてはいかがですか。※素材が未表記のものに関しては確証ができませんのであくまで当店の推測を記載させていただいておりますのでご了承ください。#古着屋BLUES#古着屋BLUESバッグアイテム一覧#古着屋BLUESトートバッグ一覧↑↑↑上記ハッシュタグをタップ、クリックで商品の一覧を見ることができます。絞り込みで探し物が見つけやすくなります。汚れやダメージ、匂い等の判断には個人差がございます。デリケートな方はトラブルの原因になりかねませんのでお問い合わせをお願いいたします。即決★日本製IBIZA★オールレザートートバッグイビザカーキ本革ハンドバッグ本皮旅行カバン鞄#SJ1742