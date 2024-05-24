《送料無料》 スリーピングシープ 襟リボン と 袖のフリル フラワープリント 7

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補足：スリーピングシープ襟リボンと袖のフリルが可愛い裏ラメ入り小花柄ふんわりシフォンブラウス7分袖フラワープリント7ご覧頂きありがとうございます。新品・未使用の売れ筋商品のみ扱っています。複数店舗で販売させて頂いておりますため、売り切れ次第、終了となります。サイズ及び色の確認については事前にコメントにて確認をお願いします。商品内容 ：メイン素材:ポリエステル素材構成:100%ポリエステル軽くて透け感のあるふんわりシフォン素材で肌触りが良く上品で清楚なブラウスです。襟の可愛い細リボンと袖にフリルを付けてガーリーに。透け防止の裏地には柔らかラメシフォン素材を用いたとっても凝って作りになっております。ちょっとしたお出かけやデート、デイリー等のカジュアルな場面にもぴったりな１着です。【素材構成】ポリエステル【カラー】ブルー・イエロー【サイズ】M・L・XL・XXL【寸法】：M(日本サイズS)肩幅34cmバスト幅46cm袖丈47㎝着丈55㎝裾幅38㎝L(日本サイズM)肩幅36cmバスト幅49cm袖丈49㎝着丈57㎝裾幅40㎝XL(日本サイズL)肩幅37cmバスト幅50cm袖丈50㎝着丈58㎝裾幅42㎝XXL(日本サイズXL)肩幅40cmバスト幅52cm袖丈51㎝着丈60㎝裾幅43㎝ブランドなど ：//sleepingsheep(スリーピングシープ)のストアを表示丁寧に保管しています。