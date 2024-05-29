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★美品★ ルルレモン 黒Tシャツ
商品番号 A25785458845
商品名

★美品★ ルルレモン 黒Tシャツ
ブランド名 ルルレモンアスレティカ
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルルレモンの無印の黒Tシャツです。横がギャザーになっていて、紐で調節できるデザインが可愛い、私服で着れるタイプです。リブ素材で、モダールというテロンと冷んやりした素材で、夏にとてもオススメです。サイズは4。部屋着で1-2回しか着用していないので、美品です。柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···夏
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