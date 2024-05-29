★美品★ ルルレモン 黒Tシャツ

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Swiftly リラックスフィット半袖Tシャツ



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ルルレモンの無印の黒Tシャツです。横がギャザーになっていて、紐で調節できるデザインが可愛い、私服で着れるタイプです。リブ素材で、モダールというテロンと冷んやりした素材で、夏にとてもオススメです。サイズは4。部屋着で1-2回しか着用していないので、美品です。柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···夏