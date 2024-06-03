スピック＆スパン　ジャガードベアトップ

スピック＆スパン ジャガードベアトップ定価：8,800円画像や商品説明は一部ネットからお借りしています。（7枚目以降が自前の写真です。）今年の7月にZOZOTOWNで購入しました。タグは切って処分してしまいましたが試着のみの未使用品ですーーーーー[型番:23070200302010]【2023S/S】Spick\u0026Span取り外し可能なストラップでアレンジ可能なベアトップ。天竺とは違いジャガードでジグザグとした織り柄が入っている生地にボーダーの配色を入れることで、表情感のある仕上がりになっています。伸縮性を持たせ、身体に添いやすい安心感と安定感のある風合いで、女性らしいメリハリのあるシルエットを実現。インナー使いとしてはもちろん、ビスチェとしてシャツやカットソー、シアーブラウスのレイヤードアイテムとしてシーズン問わずお召し頂けます。同素材のトップスと合わせたセットアップで着こなすのもおすすめです。カラー:ネイビーサイズ:フリー素材:コットン100%（本体）原産国:日本商品詳細は下記サイトよりお借りしました↓https://voi.0101.co.jp/voi/wsg/wrt-5_mcd-CD009_cpg-704_pno-18_ino-01.html



ジャガードベアトップ（キャミソール）｜Spick and Span（スピック ...



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