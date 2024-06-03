新品 未使用 トップス シャツ 半袖 パックマン 4 プニュズ レディース

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PNUYUSシャツになります。タグ付き新品、未使用品です。半袖サイズ:4(6Lくらい)その他素材は画像にてご確認下さい。PUNYUSとパックマンのコラボシャツです。裏の刺繍がとても可愛いです。小さく畳んで防水対策をして発送致します。自宅保管にご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。定価:6,469円他のレディース服も出品しております。#ぺこりんレディース合わせてご検討宜しくお願い致します。まとめて割りも出来ますのでご希望の方は、コメントにてご相談下さい。#PNUYUS#トップス#半袖#シャツ#ブラウス#ボウリングシャツ#大きいサイズ#レディース#4#ぺこりんレディース