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バーバリー　シャツ
商品番号 J18581381793
商品名

バーバリー　シャツ
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト・シーン···カジュアル色···ホワイト　　袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···コットン(綿)、レーヨン、その他ボタンにバーバリーの文字、胸にバーバリーのワンポイント、襟の台と袖口裏にバーバリーチェックの布がついています。前のボタンをとめずに、はおり物として使いやすいです。
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