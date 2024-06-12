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商品詳細
テイスト・シーン···カジュアル色···ホワイト 袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···コットン(綿)、レーヨン、その他ボタンにバーバリーの文字、胸にバーバリーのワンポイント、襟の台と袖口裏にバーバリーチェックの布がついています。前のボタンをとめずに、はおり物として使いやすいです。
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