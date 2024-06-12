Herlipto キャミソール clay 2020

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2020年のハーリップトゥーのブラキャミソール一回試着しましたがサイズが大きかったため出品いたします。写真だと上手く色が写らなかったので、公式の写真をお借りしております。自宅保管のため神経質な方はご遠慮願います。HerliptoBraCamisoleclay-M■カラー：clay■サイズ：M[着丈：40/バスト：75/ウエスト：72](cm)■素材:レーヨン94%/ポリウレタン6%柄・デザイン···無地カラー···ピンクカップ···カップあり