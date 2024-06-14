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商品詳細
大きいサイズレディース オフショル細ボーダー×チュールワンピース ガーリー ロング丈 春 秋 冬 長袖カジュアルなボーダー生地とチュールを合わせてガーリーに仕上げたワンピース♪ヒールの靴やベレー帽などと合わせてキレイめにまとめるもよし!!スニーカーやワークキャップ等と合わせてカジュアルなコーデもイチ押しです☆ハイウエスト切り替えとロング丈のスカートで脚長効果も期待できてラインもカバー★切り返し部分のゴムのデザインもオシャレ♪★素材ポリエステル65％、コットン35％LL：着丈113 バスト97 ウエスト72-96 袖丈583L：着丈114 バスト104 ウエスト76-102 袖丈59～.:♪*:・'゜♭.:*・♪'゜。.*#:・'゜.:*♪:・'～■平置き採寸の為、多少の誤差がある場合があります■海外製の為、日本製より糸始末が甘い場合があります。レディス マタニティ 婦人服 ゆったり 大きめ フリーサイズ 韓国 秋冬 冬物着痩せ 新作おおきいさいず新品 送料込み値下げ #大きいサイズ 未使用 レディース大きいサイズレディース プチプラ 春物インスタ映え【S8005147】
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大きいサイズ レディース オフショル細ボーダー×チュールワンピース
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