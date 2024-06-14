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大きいサイズ レディース　オフショル細ボーダー チュールワンピース
商品番号 B39764328477
商品名

大きいサイズ レディース　オフショル細ボーダー チュールワンピース
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 1,743 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きいサイズレディース　オフショル細ボーダー×チュールワンピース　ガーリー　ロング丈　春　秋　冬　長袖カジュアルなボーダー生地とチュールを合わせてガーリーに仕上げたワンピース♪ヒールの靴やベレー帽などと合わせてキレイめにまとめるもよし!!スニーカーやワークキャップ等と合わせてカジュアルなコーデもイチ押しです☆ハイウエスト切り替えとロング丈のスカートで脚長効果も期待できてラインもカバー★切り返し部分のゴムのデザインもオシャレ♪★素材ポリエステル65％、コットン35％LL：着丈113　バスト97　ウエスト72-96　袖丈583L：着丈114　バスト104　ウエスト76-102　袖丈59～.:♪*:・'゜♭.:*・♪'゜。.*#:・'゜.:*♪:・'～■平置き採寸の為、多少の誤差がある場合があります■海外製の為、日本製より糸始末が甘い場合があります。レディス　マタニティ　婦人服　　ゆったり　大きめ　フリーサイズ　韓国　秋冬　冬物着痩せ　新作おおきいさいず新品　送料込み値下げ　#大きいサイズ　未使用　レディース大きいサイズレディース　プチプラ　春物インスタ映え【S8005147】
http://narcologia.ru/goods/update183895.html
http://narcologia.ru/goods/preference650038.html
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大きいサイズ レディース　オフショル細ボーダー×チュールワンピース
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