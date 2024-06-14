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【美品】CHANEL シャネル　マドモアゼル　二つ折り長財布　マトラッセ
商品番号 X72277010288
商品名

【美品】CHANEL シャネル　マドモアゼル　二つ折り長財布　マトラッセ
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 18,130 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【送料無料】【匿名配送】【スピード配送】【正規品】【お得品】【定番人気】京都府公安委員会許可第611092330014号【購入先】ブランドオークション【ブランド】CHANELシャネル【シリアル】22669486【カラー】ピンク系【サイズ】W18cmH11cmD2cm【付属品】なし【仕様】小銭入れ×1カード入れ×8ポケット×4【商品状態】【外側】使用感小、スレ小【内側】使用感小、スレ小【備考】角補色あり特に目立つような傷や汚れもなく中古品の中でも綺麗な商品です！真贋済の正規品を販売しておりますが万が一正規品でない場合返品可能ですので安心してご購入ください。ご使用の機種により画像の色味が変わることがあります。できる限りダメージは記載しますが画像に写らないものや見落としなどすべて記載はできませんのでわからないことがあればご質問お願い致します。中古品にご理解頂ける方でお願い致します。すべて一点ものです。他サイトでも出品してますので突然削除する場合があります。
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