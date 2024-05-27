セリーヌ カバファントム S スモール トートバック

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。こちらは2018年頃、ハワイのセリーヌで購入したバッグです。使用頻度は1〜2回のものの、①うっすらと白いカタ、目を凝らして見える程度（お写真1枚目・2枚目が同じ部位、3枚目/赤□）②皮が柔らかく、経年による革の持ち手や本体のよれ（お写真4枚目・5枚目/青□）がおわかりになると思います。￼ですが全体的に革の状態が良く、まだまだたくさんお使い頂けるバッグだと思います。商品名 セリーヌ カバファントム スモール色 アマゾングリーン素材 ソフトグレインカーフスキンサイズ(cm)タテ 約28cmヨコ 約45cmマチ 約18cmハンドル約50cm付属品 保存袋購入前の質問大歓迎です。よろしくお願い致します。
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