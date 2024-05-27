GLAY HEAVY GAUGE TOUR オリジナル ボディバッグ

GLAYデビュー日限定値下げ中！HEAVYGAUGEオリジナルボディバッグ当選品で非売品です！当選通知付き！全て揃ったのはなかなか無いのではないでしょうか？当時のキャンペーンの切り抜きもセット撮影の為に1度開封しました。未使用品です。状態は画像にてご確認ください。送料無料#ワンオーナー品になります。#GLAY#TAKURO#HISASHI#JIRO#TERUミュージシャン種別···グループグッズ種類···その他#GLAYまとめ売りアイ



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