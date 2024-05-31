ブランド ラディエイトカラー コン紫の生地にレースがネイビーに近いカラーに思います。前側にボタンついており、後ろには何も付いてません。ポケット付いてません。オールインワン、パンツ ワンピース ドレスノースリーブ★2023年のヤマダヤ系列で購入した福袋になります。★ブランドは系列であるスコットクラブを選択しますが、どの商品も1番上の詳細にブランドを記入しますので確認お願いしますサイズもMサイズに統一致します。5.3.2万とお友達とのシェア分も購入しました^^特に5万の福袋は往復3時間越えとカナリ労力を使いました。姪、姉、母、友達と回せる事もありお値段高くすみませんが、様々な理由から出品致しますのでお目に止めて頂けたら嬉しいです。気になる事ありましたらお気軽にコメント宜しくお願いします^^



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