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【美品】ポールスミス マーケトリーストライプ ラビット 財布 ブラック レザー
商品番号 E64562232760
商品名

【美品】ポールスミス マーケトリーストライプ ラビット 財布 ブラック レザー
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 2,765 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＜＜フォロー割⭐️開催中‼️＞＞詳細はプロフィールをチェック^^お気軽にコメントくださいませ✨＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝○アイテム【美品】ポールスミスPaulSmithマーケトリーストライプマルチストライプラビットうさぎウサギアニマル財布二つ折り財布ウォレットサイフwallet折りたたみコンパクトミニブラック黒レザー革⭐️箱付きギャランティカード付き‼️○サイズ〈お財布本体〉・タテ：9.5cm・ヨコ：11.5cm・マチ：2cm○機能・お札入れ：2・小銭入れ：1・カード入れ：4・ポケット：2○素材レザー○付属品化粧箱ギャランティカード○状態目立った傷や汚れはなく綺麗な状態です！○カラーブラック黒○配送追跡補償付きの匿名配送を予定しております。通常は即日〜翌日の発送を致しております。万一、仕事の都合で遅れる場合はご連絡致します。○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品※あくまでもused品になります。小さなキズやスレなど、完璧を求められる方はご遠慮願います。※天候と写真の撮り方により、風合いや色合いに若干の誤差が生じる場合がございますので、あらかじめご了承下さいませ。商品管理番号：951ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー人気高騰中のアイテムで“一点物”となっております。お探しだった方は“お早めに”ご購入またはコメント宜しくお願い致します。他にも人気ブランド品を多数出品しております！↓こちらから↓#FORGANO_ブランド品一覧#FORGANO_お財布一覧ご購入前にプロフィールも確認頂けますと幸いです♪
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