美品】コーチ　ジュリア　オプアート　トートバッグ　本革　A4可　ブラック系

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商品詳細
送料無料、即日発送で丁寧に梱包してお届けします(^^)【商品概要】14967コーチ ジュリア オプアート トートバッグ 本革 レザー A4可 ブラック系 ワンショルダーバッグ ビジネスバッグ ハンドバッグ ロゴマークロゴマークロゴ型押しレザー本革革ダークブラウンホワイトグレー焦げ茶色こげ茶色白色灰色水玉模様水玉マルチカラー総柄男女兼用メンズレディースユニセックス大容量パソコンA4収納可能通勤通学ビジネスお出かけお買い物デート⚪︎サイズタテ:35cmヨコ:38cmマチ:9cmハンドル57cm⚪︎状態全体的に目立った傷や汚れのない状態の良い商品です(^^)今後長くご利用いただけるお品物かと思います(^^)自宅で大切に保管しておりますが、検品、保管ともに素人が行っております。中古品にご理解のある方にお安くお譲りしますm(__)mご不明な点ございましたら、コメント欄にてよろしくお願い致します(^^)
http://narcologia.ru/goods/procurement895933.html
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