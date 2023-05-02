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美品】コーチ　ジュリア　オプアート　トートバッグ　本革　A4可　ブラック系
商品番号 C41315314729
商品名

美品】コーチ　ジュリア　オプアート　トートバッグ　本革　A4可　ブラック系
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,168 円
在庫状況 あり

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商品詳細

送料無料、即日発送で丁寧に梱包してお届けします(^^)【商品概要】14967コーチ　ジュリア　オプアート　トートバッグ　本革　レザー　A4可　ブラック系　ワンショルダーバッグ　ビジネスバッグ　ハンドバッグ　ロゴマークロゴマークロゴ型押しレザー本革革ダークブラウンホワイトグレー焦げ茶色こげ茶色白色灰色水玉模様水玉マルチカラー総柄男女兼用メンズレディースユニセックス大容量パソコンA4収納可能通勤通学ビジネスお出かけお買い物デート⚪︎サイズタテ:35cmヨコ:38cmマチ:9cmハンドル57cm⚪︎状態全体的に目立った傷や汚れのない状態の良い商品です(^^)今後長くご利用いただけるお品物かと思います(^^)自宅で大切に保管しておりますが、検品、保管ともに素人が行っております。中古品にご理解のある方にお安くお譲りしますm(__)mご不明な点ございましたら、コメント欄にてよろしくお願い致します(^^)
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