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未使用　Golden Bear ブラウス　黒
商品番号 J91913010228
商品名

未使用　Golden Bear ブラウス　黒
ブランド名 ゴールデンベア
特別価格 税込 1,470 円
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商品詳細

ゴールデンベア　トップス　ブラウス後ショートジッパー　両サイドスリットありブラック　サイズ　身幅　約57cm　　　　肩幅　フリー　　　　前丈　約59cm　　　　後丈　約62cm素材　綿100%小花柄刺繍のレース調で、わりとしっかりめの生地で上品な雰囲気です。袖口はお好みで折り返したり、そのまま着用したりできるデザインです。今の時期のちょっと小暑い時などにも便利今年購入　未使用
http://narcologia.ru/goods/message690927.html
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Golden Bear - ゴールデンベア ブラウス プルオーバー 総柄 花柄 長袖 ...
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