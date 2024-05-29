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- 未使用 Golden Bear ブラウス 黒
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商品詳細
ゴールデンベア トップス ブラウス後ショートジッパー 両サイドスリットありブラック サイズ 身幅 約57cm 肩幅 フリー 前丈 約59cm 後丈 約62cm素材 綿100%小花柄刺繍のレース調で、わりとしっかりめの生地で上品な雰囲気です。袖口はお好みで折り返したり、そのまま着用したりできるデザインです。今の時期のちょっと小暑い時などにも便利今年購入 未使用
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