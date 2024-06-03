美品　PLST ストライプオーバーサイズシャツ

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こちらで購入しましたが出番がなさそうなので、出品致します。オーバーサイズのストライプシャツなので、これからの時期、中にタートルのニットなどを着ていただいても良いかと思います。羽織ものとしてもお使いいただけるかと思いますし、かなり使える一枚だと思います。前出品者様は一度のみの着用で、私は試着のみです。1枚目の写真のお色になります。畳じわがありますので、ご了承下さい。色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ、バンドカラー