美品　PLST ストライプオーバーサイズシャツ

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商品詳細
こちらで購入しましたが出番がなさそうなので、出品致します。オーバーサイズのストライプシャツなので、これからの時期、中にタートルのニットなどを着ていただいても良いかと思います。羽織ものとしてもお使いいただけるかと思いますし、かなり使える一枚だと思います。前出品者様は一度のみの着用で、私は試着のみです。1枚目の写真のお色になります。畳じわがありますので、ご了承下さい。色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ、バンドカラー
http://narcologia.ru/goods/recycling219714.html
http://narcologia.ru/goods/Persia521088.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral72932.html
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