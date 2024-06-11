mizuiroindミズイロインド◉ポロニットＬ 美品 24時間以内発送

着用感なく美品です。よろしくお願いします☻◉サイズ ONE（M〜Ｌ） 平置きサイズ(約㎝)着丈 86身幅 53肩幅 40袖丈 23ゆき丈 41◉素材 綿55%、ナイロン45%◉色 ネイビー◉定価17,380円（2022年発売）#フヨンカのクローゼットMARcourtマーコートmizuiroindミズイロインドMidiUmiミディウミCOMMEdesGARCONSコムデギャルソンYAECAヤエカGRANDMAMAMADAUGHTERグランママドーターARTS\u0026SCIENCEアーツアンドサイエンスnestrobepritネストローブCLASKAクラスカevamevaエヴァムエバBEARDSLEYビアズリーMarimekkoマリメッコDeuxiemeClasseドゥーズィエムクラスbeamsビームスjournalstandardジャーナルスタンダードa.p.cアーペーセ柄・デザイン...無地 襟付きカラー...ブルー袖丈...半袖素材...ナイロン季節感...春,夏,秋袖丈...半袖季節感...春,夏,秋



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