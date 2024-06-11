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mizuiroindミズイロインド◉ポロニットＬ 美品 24時間以内発送
商品番号 C16077256256
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mizuiroindミズイロインド◉ポロニットＬ 美品 24時間以内発送
ブランド名 ミズイロインド
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着用感なく美品です。よろしくお願いします☻◉サイズ　ONE（M〜Ｌ）　平置きサイズ(約㎝)着丈　86身幅　53肩幅　40袖丈　23ゆき丈　41◉素材　綿55%、ナイロン45%◉色　ネイビー◉定価17,380円（2022年発売）#フヨンカのクローゼットMARcourtマーコートmizuiroindミズイロインドMidiUmiミディウミCOMMEdesGARCONSコムデギャルソンYAECAヤエカGRANDMAMAMADAUGHTERグランママドーターARTS\u0026SCIENCEアーツアンドサイエンスnestrobepritネストローブCLASKAクラスカevamevaエヴァムエバBEARDSLEYビアズリーMarimekkoマリメッコDeuxiemeClasseドゥーズィエムクラスbeamsビームスjournalstandardジャーナルスタンダードa.p.cアーペーセ柄・デザイン...無地　襟付きカラー...ブルー袖丈...半袖素材...ナイロン季節感...春,夏,秋袖丈...半袖季節感...春,夏,秋
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