スタイルデリ ジャージジョーゼットノースリーブブラウス

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袖丈···袖なし柄・デザイン···無地色はブラックになります。先日購入しましたが着用しない為出品しました。新品未使用です。着用するつもりでしたのでタグはありません。自宅保管の為、神経質な方は御遠慮ください。