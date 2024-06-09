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【美品】Boss Katana air S ボス カタナエアー ワイヤレスアンプ
商品番号 J23921084850
商品名

【美品】Boss Katana air S ボス カタナエアー ワイヤレスアンプ
ブランド名 ボス
特別価格 税込 12,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは送料等を加味すると結構赤字なのでお値引き交渉ご遠慮ください。ご覧いただきありがとうございます。機材整理にて出品いたします。ボスカタナエアーとなります。ほぼ未使用の商品を購入し2日ほど使いました。音作りにおいて更に追い込める機種に買い替えをするため放出いたします。最新バージョンアップデート済。ファクトリーリセット済となります。全て正常稼働を確認済。本体、元箱、取説、ワイヤレスレシーバー、電源ケーブル付属。元箱に入れて、元箱もエアーキャップで保護して出荷いたします。美品で使用感の無い商品とはなりますが、一応中古楽器となりますので、ご理解のない方はご購入をご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/contemplate686377.html
http://narcologia.ru/goods/ordering813579.html
http://narcologia.ru/goods/peroration971815.html

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