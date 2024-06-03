ベロアフラワープリントキャミソール

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花柄レースボレロ×ベロアキャミワンピースセットアップ[tw1097] 花柄レースボレロ×ベロアキャミワンピースセットアップ[tw1097]

■デザインオリジナルで作った花柄をプリントしたカップ付きキャミソール無地部分の面積を多く取り、抜け感を出しているのでモードな印象に仕上げました■コーディネートインナー用にはもちろん、人気の取り外し可能なカップ付なのでTシャツなどの上からレイヤードして着用しビスチェのように着用することも可能です■素材立体感のあるストライプ調の針抜きベロア素材カップ···カップありカラー···ブラックカラー···ピンクカラー···ブラック柄・デザイン···花柄今年の夏に購入し、結婚式でレイヤードし一度着用しましたお値下げ交渉お気軽にお声掛けください◎