ミエコ ウエサコ muスポーツ 長袖ポロシャツ　新品　タグ付き

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商品詳細
ミエコウエサコMUSPORTSmuスポーツサイズ 40身幅42センチ丈60センチ素人採寸です多少の誤差はご了承下さいタグ付き定価¥21000未使用ですが生地ムラがありました。ご理解の上ご購入お願い致します。丈···長袖種類···ポロシャツカラー···ホワイト#ミエコウエサコ#MUスポーツ#ウエサコミエコ
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