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1980’ヴインテージSUPERMANスーパーマン壁掛け
商品番号 R16891969926
商品名

1980’ヴインテージSUPERMANスーパーマン壁掛け
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 9,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。稀なアイテムではないでしょうか。参考になるものを色々ネット等で色々探してみたのですが見つかりませんでした。SUPERMANスーパーマン壁掛けでございます。1980年代に販売されていた壁掛け時計になります。実家にあったのを持ってきました。サイズ　縦77.5㎝　横52㎝　幅5.5㎝材質　厚紙+プラスチック表　　汚れがあります。色スレもあります（画像にて参照）裏　　汚れと止め具が左4ヶ所　上1ヶ所が取れております（画像にて参照）※押しピン等で止めておりませんので、表面は浮いている箇所があります※時計に関しては電池を入れたのですが作動はしておりません。40年程前のアイテムになります。※探されていた方は是非どうぞ。※神経質の方はご遠慮下さいね。※サイズは150～160サイズになります（発送の日時指定可能です）プチプチに巻いて丁寧な梱包を心がけております。アメリカンコミック　スーパーマン　スーパーマンポスター
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