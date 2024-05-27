干菓子盆/輪島塗 茶道具

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商品詳細
茶道用、特産輪島塗の干菓子盆です。使用したものなので、多少の傷、汚れはありますが目立つものはなく、まだまだ使用できます。20年くらい経つので、ケース箱の汚れがあります。#干菓子盆#輪島塗#茶道
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