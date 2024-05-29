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ジンカネヅ クリスタルガラスネックレス　イヤリングセット
商品番号 D87819600713
商品名

ジンカネヅ クリスタルガラスネックレス　イヤリングセット
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございますqvcジンカネヅクリスタルガラスシャイニーネックレスイヤリングセットシルバータイプ今年8月に購入同窓会で1度使用しました重くなく、キラキラして可愛かったです専用の箱に入れてお届けしますどうぞよろしくお願いします(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)
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