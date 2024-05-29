ジンカネヅ クリスタルガラスネックレス　イヤリングセット

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ご覧いただきありがとうございますqvcジンカネヅクリスタルガラスシャイニーネックレスイヤリングセットシルバータイプ今年8月に購入同窓会で1度使用しました重くなく、キラキラして可愛かったです専用の箱に入れてお届けしますどうぞよろしくお願いします(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)