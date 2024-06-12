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商品詳細
【美品】アニエスベー トートバッグ 素敵な色のトートバックでしたので、一目惚れで、今年の８月に購し、5〜6回使用しました。目立った汚れはありませんが、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。素材···綿(キャンバス/帆布)サイズ.２枚目の写真を見てねカラー···パープル(上品で落ち着いた色)人気モデル/シリーズ···MARNIMARKETシリーズトートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···無地
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