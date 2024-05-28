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ADD CULUMN ショルダーバッグ
商品番号 X94465495752
商品名

ADD CULUMN ショルダーバッグ
ブランド名 アドカラム
特別価格 税込 4,536 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年冬に購入してから3回ほど使用しました。目立った傷や汚れは素人判断ですが、ございません。高さ:17.5幅:24マチ:9ショルダー:100〜113中古品になりますので、ご理解いただけた方のみよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/calling188050.html
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