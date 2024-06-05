シャネルcocoネックレス

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商品詳細
材質···合金18金メッキ色落ちません♪モザイク 人工ダイヤモンドカラー···ピンク商品は写真を見てご判断お願いいたします、商品はお客様がきっとご納得いただける自信がある商品なのでよろしくお願いいたします。⚠︎値引交渉のご遠慮ください。⚠︎コメント無し即買い大歓迎です。
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