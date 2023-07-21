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カネコイサオ　ブラウス
商品番号 E83251047538
商品名

カネコイサオ　ブラウス
ブランド名 カネコイサオ
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

母からの委託品です。カネコイサオが好きで購入しましたがもう着なくなりましたのでお譲りします。目立った汚れはありませんが見落としがあるかもしれません。ご理解の程よろしくお願いします。
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