スヌーピー　カンタベリー　ラグビー　コラボTシャツ

歴代のラグビーワールドカップの日本代表のユニフォームをスヌーピーが着ているデザインです。サイズはユニセックスのようで、身長165～175センチ、チェスト88～96センチとなっています。2020年4月に購入して、5～6回着用して、自宅保管していました。写真9枚目にありますが、よく見る首回り中心に使用感があります。あくまでも中古品であることをご了承の上、どなたかに使って頂けたらありがたいです。よろしくお願いいたします。



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