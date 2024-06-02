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スヌーピー　カンタベリー　ラグビー　コラボTシャツ
商品番号 V62497718473
商品名

スヌーピー　カンタベリー　ラグビー　コラボTシャツ
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

歴代のラグビーワールドカップの日本代表のユニフォームをスヌーピーが着ているデザインです。サイズはユニセックスのようで、身長165～175センチ、チェスト88～96センチとなっています。2020年4月に購入して、5～6回着用して、自宅保管していました。写真9枚目にありますが、よく見る首回り中心に使用感があります。あくまでも中古品であることをご了承の上、どなたかに使って頂けたらありがたいです。よろしくお願いいたします。
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