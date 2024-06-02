スヌーピー　カンタベリー　ラグビー　コラボTシャツ

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商品詳細
歴代のラグビーワールドカップの日本代表のユニフォームをスヌーピーが着ているデザインです。サイズはユニセックスのようで、身長165～175センチ、チェスト88～96センチとなっています。2020年4月に購入して、5～6回着用して、自宅保管していました。写真9枚目にありますが、よく見る首回り中心に使用感があります。あくまでも中古品であることをご了承の上、どなたかに使って頂けたらありがたいです。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/tenet302763.html
http://narcologia.ru/goods/tenet708863.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric465345.html
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