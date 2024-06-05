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半袖ブラウス　ジャケット
商品番号 L24639631363
商品名

半袖ブラウス　ジャケット
ブランド名 ジーナシス
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一年ほど前にジーナシスの店舗で購入しました。定価6050円試着しただけで使用しておりません。軽い着心地で羽織物としても使えます。薔薇のような凹凸のある柄や　ふんわりとした袖が華やかな印象のお品です♪小さめに畳んでお送りいたします。サイズ身幅　56㎝肩幅　53㎝着丈　53㎝袖丈　26㎝
http://narcologia.ru/goods/freezer195698.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis653644.html
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