半袖ブラウス　ジャケット

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商品詳細
一年ほど前にジーナシスの店舗で購入しました。定価6050円試着しただけで使用しておりません。軽い着心地で羽織物としても使えます。薔薇のような凹凸のある柄や ふんわりとした袖が華やかな印象のお品です♪小さめに畳んでお送りいたします。サイズ身幅 56㎝肩幅 53㎝着丈 53㎝袖丈 26㎝
http://narcologia.ru/goods/freezer195698.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis653644.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle68325.html
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