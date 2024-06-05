レリアンのビックTシャツ新品

カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋素材 セルロース70%コットン30%光沢があり、上質感があります裾の横にスリットが入っています袖はラグランです脇下身幅55丈￼60少し￼透け感がありますので、ベージュの下着などを着用されたらいいと思います￼おしゃれなTシャツです202￼1年 デパートのレリアンで購入



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