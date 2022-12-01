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詩仙堂　ちりめん　半袖　カットソー　日本製
商品番号 X38539491101
商品名

詩仙堂　ちりめん　半袖　カットソー　日本製
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...イエロー柄・デザイン...プリント（ロゴなど）詩仙堂のイエロー柄のTシャツです裏と表で二通りの着方ができます鮮やかですが、深い黄色でとてもきれいな配色です最後の画像黒のタンクトップの上に着ておりますとても素敵ですタグ付きで新品未使用です半額くらいなので、お買い得と思いますさらっとした着心地良い素材と思います
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