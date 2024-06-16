クレージュ　トップス　2枚まとめ売り

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商品詳細
メルカリで購入したもので白い方は1度着用して洗濯したものですベージュの方は試着だけしたものですので神経質な方のご質問ご購入はお控えください。発送状況がわかるメルカリ便でファミマから発送いたしますので値下げやバラ売りの交渉はお控えください。
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