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クレージュ　トップス　2枚まとめ売り
商品番号 C17887368465
商品名

クレージュ　トップス　2枚まとめ売り
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メルカリで購入したもので白い方は1度着用して洗濯したものですベージュの方は試着だけしたものですので神経質な方のご質問ご購入はお控えください。発送状況がわかるメルカリ便でファミマから発送いたしますので値下げやバラ売りの交渉はお控えください。
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