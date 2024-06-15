シャネル　マドモアゼル ラウンドファスナー 長財布 ヴィンテージココマーク

ご覧頂きありがとうございます。商品説明【ブランド名】シャネル/CHANEL【タイプ】マドモアゼルラウンドファスナー長財布【ライン】ヴィンテージココマーク【対象】レディース【シリアルシール】30番台マドモアゼル【幅】約19.5cm【高さ】約10.5cm【奥行き】約2.5cm【素材】レザー【表記カラー】レッド【仕様】ファスナー開閉式小銭入れx1札入れx2カードポケットx8オープンポケットx2【付属品】箱、保存袋、ギャランティカード【状態】剥がれ、べたつきありません。ファスナースムーズです。小銭入れ若干の汚れあります。商品本体は概ね綺麗な状態です。多少の使用感は見られるものの、中古品としては綺麗な程度の商品です。あくまで中古品の為、新品商品ではない事をご理解の上、商品画像を参考にご検討ください。届いたらすぐ気持ちよくお使いいただけるコンディションです。■購入元古物許可証を有する者しか入れない古物市場より購入した商品です。正規品しか取扱いしておりませんのでご安心してお買い求め下さい。☆ご注意点☆出品に際し、クリーニングとリペアメンテナンスを実施しております。写真はご覧いただくデバイスによって色味の違いが出る場合もあることをご理解ください。また写り切らない細かな傷やダメージがある場合もご了承ください。美品や極美品などと記載してるのは、当然印象良くしたいと言うこともありますが、お値段の割には美品や極美品と考えてください！また、あくまで美品や極美品であっても、リサイクル中古品になりますので、使用頻度に関わらず完璧な状態の商品をお求めの方は購入をお控え下さい！＊返品・キャンセル・クレームについて〇完全な美品をお求めの方はご購入をお控え 下さい。〇品違いや、写真・説明文に明記の無かった 重大な瑕疵・不良・損傷などありましたら、 受取通知の前にご連絡ください。〇受取通知後の返品、キャンセルはいかなる 理由があってもお受け出来ません。〇気になる点がございましたら、必ずご購入 の前にお問合せください。



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