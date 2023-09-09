IBIZA 本革　パッチワークバッグ　ユニセックス

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数年前に百貨店内のIBIZAにて購入数か月使用したのち、手入れして自宅保管しておりましたイビザにて手入れも定期的にお願いしていました．目立つ汚れや傷などはありませんが、裏面の下にネームが入っています．（了解いただける方のみのご購入をお願いします）付属品として、イビザの非売品、完全オリジナルのカードケース、ペンホルダーをお付けします．（カバン内がごちゃごちゃするのが嫌でイビザに別注したものですが、端は簡単処理です）他のカバンでもお使いいただけるのでとっても便利ですサイズ：横40高さ28マチ10素材···本革柄・デザイン···その他バッグサイズ···A4サイズ収納可カラー···ブラウン＃IBIZA＃イビザ＃A4＃バッグ＃本革＃ユニセックス＃メンズ＃レディースカラー···ブラウン素材···本革バッグサイズ···A4サイズ収納可