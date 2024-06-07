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エルメス アザップ シルクイン レザー 長財布 財布
商品番号 Y76680371237
商品名

エルメス アザップ シルクイン レザー 長財布 財布
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 12,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HERMESエルメスアザップシルクインレザー長財布財布ローズジャイプールです。【サイズ】横 20cm 縦 10.5cm 奥行 1.5cm【状態】コインケースは、少し汚れありますが、大きな痛みなく、長くお使いいただけます本物ですが、付属品は無く、現物のみになりますのでお値段控えめに出品致しておりますよろしくお願いします(^^)
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