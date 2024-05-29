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ATAO トルテ 巾着 パテントレザー 金ロゴ バッグ ボルドー
商品番号 G46091515209
商品名

ATAO トルテ 巾着 パテントレザー 金ロゴ バッグ ボルドー
ブランド名 アタオ
特別価格 税込 3,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきまして誠に有難う御座います。［商品説明]▼ブランド▼ATAO▼サイズ▼縦:28cm横:24cm幅:16cm▼商品状態▼目立った傷汚れなく比較的良品でございます。※写真でのご確認よろしくお願い致します。▼購入先▼大手リサイクルショップでご購入した鑑定済みのお品物になります。▼配送方法▼簡易包装でらくらくメルカリ便にて１〜2日程で発送させて頂きます。※注意事項※一部を除いて出品している商品は中古品の為、神経質な方はご購入を御遠慮ください。▼最後に▼他にも商品も出品しておりますので宜しければ是非ご覧くださいませ。ご質問等ございましたらお気軽ご連絡ください。宜しくお願い致します。アタオエナメル光沢巾着バッグ肩掛けハンドバッグワインレッド赤レッドボルドーA054460912313
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