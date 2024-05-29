マフラー　ショール　民族衣装

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民族衣装。アジア雑貨でしたが原産は不明です。非常に色彩鮮やかなマフラーになります。キラキラと美しい色合いです。舞台やイベント向きです。特殊な素材ゆえ、美しいですが繊維がポロポロと落ちます。洗濯は単品で手洗い。他の物と洗わないほうが良いです。それでもかなり落ちます。品質、素材をご了解の上、ご購入宜しくおねがいいたします。