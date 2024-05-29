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マフラー　ショール　民族衣装
商品番号 L58679178663
商品名

マフラー　ショール　民族衣装
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 2,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

民族衣装。アジア雑貨でしたが原産は不明です。非常に色彩鮮やかなマフラーになります。キラキラと美しい色合いです。舞台やイベント向きです。特殊な素材ゆえ、美しいですが繊維がポロポロと落ちます。洗濯は単品で手洗い。他の物と洗わないほうが良いです。それでもかなり落ちます。品質、素材をご了解の上、ご購入宜しくおねがいいたします。
http://narcologia.ru/goods/Addict183018.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical585101.html
http://narcologia.ru/goods/injure308467.html
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