ポケモンカード　2枚

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商品詳細
メガトウキョーのピカチュウとポケモンパンって書いてあるイーブイの2枚セットです！イーブイは結構傷があります。ピカチュウも少し傷があります。
http://narcologia.ru/goods/scissoring566096.html
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