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ポケモンカード　2枚
商品番号 N73892545780
商品名

ポケモンカード　2枚
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 4,639 円
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商品詳細

メガトウキョーのピカチュウとポケモンパンって書いてあるイーブイの2枚セットです！イーブイは結構傷があります。ピカチュウも少し傷があります。
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http://narcologia.ru/goods/forthcoming417592.html
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