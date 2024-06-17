オールドマンズテーラー コットンベルベットワイドパンツ サイズS

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ご覧頂きましてありがとうございます。R\u0026D.M.Co-OLDMAN′STAILORVELVETWIDEPANTS購入価格37,400上品な鈍い光沢感があり、滑らかな肌触りのコットンベルベットを使用。バックのみゴムを入れて穿き心地を快適にしつつ、フロントをスッキリと見せています。股上をたっぷりと深めにとりながらも、ウエストやヒップはコンパクトに抑えた女性らしいハイウエスト。裾に向かって絞りを入れずにストンとストレートなラインにしたリラックスした穿き心地の一着です。お好きな方にお譲り出来ればと思います。他にも出品しております。#wemeeensss#45palecesss□カラー チャコール系□サイズ表記 S下記ご参照下さいませ。実寸 ウエスト 約64〜72ｃｍレングス 約70.5ｃｍ股上 約33.5ｃｍ腿幅 約28ｃｍ裾幅 約29ｃｍ(全て平置きにての採寸になります。あくまで素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さいませ。)□商品状態中古品になります。特に目立つキズや汚れはございません。古着にご理解の無い方・神経質な方はご購入お控え下さい。※注意事項端末によって写真と現物の色が若干異なる場合があります。(保護カバーや液晶の関係です。)写真を撮る前に確認していますが小さい汚れ、小穴、ステッチのほつれ等見落とす場合がございますことをご了承下さい。45rpmnestRobeネストローブARTS\u0026SCIENCEアーツ\u0026サイエンスVeritecoeurヴェリテクールevamevaエヴァムエヴァPal'lasPalaceパラスパレスijepnumeヌメサリースコットヨーガンレールババグーリ休日と詩オローネSusuriススリ等がお好きな方にもおすすめです。