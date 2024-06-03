le vernis レザーバッグ

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商品詳細
★フォローで全品5%割引実施中★購入前にコメントにて「フォローしました」とお知らせください。※購入後の価格変更はできませんのでご注意ください。■カラー■ブラウン系■サイズ■上幅 55cm高さ37cm下幅26cm※平置きにて採寸、又素人採寸の為、多少の誤差が発生する場合がございますがご了承ください。でも一生懸命測っています！■状態■中にボールペン跡があります(写真参照)外、一箇所ハゲあります。(写真参照)目立ちはしないです。■発送■メルカリ便（匿名配送）安価で提供しているため発送費用の削減によりコンパクトに梱包いたしますので、折ジワができる場合がありますが、ご理解くださいますようお願いいたします。■その他■トラブル防止のため、お手数ですが購入前にプロフィールをご覧ください。
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