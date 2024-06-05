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ジャーナルスタンダードレリューム　チャンピオン　コラボTシャツ　ベージュ
商品番号 F95290578317
商品名

ジャーナルスタンダードレリューム　チャンピオン　コラボTシャツ　ベージュ
ブランド名 ジャーナルスタンダードレリューム
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャーナルスタンダードレリュームとチャンピオンのコラボTシャツです。こちらのベージュはとても人気ですぐに完売してしまった商品２回着用しホームクリーニング済みです。申し訳ありませんがお値下げ交渉はご遠慮ください。前回瞬く間に完売となったスペシャTシャツが新色にて登場しました！グラフィックとグラフィックのカラーを別注オーダーした、CHAMPION×relumeだけのスぺシャルなロゴTシャツです！夏にも一枚で主役になる鮮やかなカラーが可愛いアイテム。手ごろな価格でカラー違いで欲しくなります！柔らかで肌馴染みの良い、綿素材で着心地も抜群◎ラインを拾わず、程よくFIT感のあるサイズはサロペットのインナーやジャケットの下にもおすすめ。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ベージュ袖丈···半袖季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/symmetric915745.html
http://narcologia.ru/goods/browse737191.html
http://narcologia.ru/goods/organization677162.html
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