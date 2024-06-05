ジャーナルスタンダードレリューム　チャンピオン　コラボTシャツ　ベージュ



別注【CHAMPION】*RELUME 20s/1 USA Cotton Jersey：ロゴTシャツ（T ...



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別注【Champion/チャンピオン】*RELUME C/N TEE：カットソー（Tシャツ ...



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チャンピオン Tシャツ | フリマアプリ ラクマ



CHAMPION / チャンピオン】別注 リバースウィーブTシャツ（Tシャツ ...



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CHAMPION / チャンピオン】別注 リバースウィーブTシャツ | ジャーナル ...

ジャーナルスタンダードレリュームとチャンピオンのコラボTシャツです。こちらのベージュはとても人気ですぐに完売してしまった商品２回着用しホームクリーニング済みです。申し訳ありませんがお値下げ交渉はご遠慮ください。前回瞬く間に完売となったスペシャTシャツが新色にて登場しました！グラフィックとグラフィックのカラーを別注オーダーした、CHAMPION×relumeだけのスぺシャルなロゴTシャツです！夏にも一枚で主役になる鮮やかなカラーが可愛いアイテム。手ごろな価格でカラー違いで欲しくなります！柔らかで肌馴染みの良い、綿素材で着心地も抜群◎ラインを拾わず、程よくFIT感のあるサイズはサロペットのインナーやジャケットの下にもおすすめ。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ベージュ袖丈···半袖季節感···春、夏、秋